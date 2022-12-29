Раскрыты подробности стрельбы по пассажирским автобусам в Подмосковье

«Я подходил к остановке, шел на автобус на работу ехать и увидел какой-то кипиш. Оказалось, там уже были постреляны окна автобусов. Мы долго стояли и смотрели, в итоге нашли его в последнем подъезде 25-го дома на шестом этаже. Он оттуда вывалился, я увидел, что он со стволом в руке. Он повисел-повисел, ему начали орать, мол ствол убери, и он спрятался, понял, что он натворил что-то», — поделился он.