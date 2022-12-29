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23 минуты назад

Очевидец раскрыл подробности стрельбы по пассажирским автобусам в Подмосковье

Lenta.ruиещё 1

Устроивший стрельбу из окна жилого дома по пассажирским автобусам в поселке Дрожжино Ленинского района Подмосковья находился в нетрезвом состоянии, рассказал очевидец происшествия Дмитрий. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл подробности происшествия.

Раскрыты подробности стрельбы по пассажирским автобусам в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Стрельба началась 29 декабря на Южной улице, 25, рассказал Дмитрий. По его словам, рядом с этим домом находится конечная остановка автобусов, по которой неизвестный открыл огонь.

«Я подходил к остановке, шел на автобус на работу ехать и увидел какой-то кипиш. Оказалось, там уже были постреляны окна автобусов. Мы долго стояли и смотрели, в итоге нашли его в последнем подъезде 25-го дома на шестом этаже. Он оттуда вывалился, я увидел, что он со стволом в руке. Он повисел-повисел, ему начали орать, мол ствол убери, и он спрятался, понял, что он натворил что-то», — поделился он.

Жертв и пострадавших удалось избежать, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Никого пострадавших не было. Когда он снова вывалился из окна со стволом, я это увидел. Там какие-то люди стояли, я сказал, чтобы они зашли за автобусы. Но он вроде и не палил больше», — заключил Дмитрий.

О стрельбе сообщил Telegram-канал MOW. В опубликованном видео мужчина показывает разбитые в результате случившегося окна автобуса.

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