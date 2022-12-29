Путин одобрил штрафы и сроки за осквернение георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. За ее публичное осквернение предусмотрен штраф до 5 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе отмечается, что георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. В том числе и во время памятных мероприятий связанных с днями воинской славы России, памятными датами а также в ходе мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.
«Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в документе.
Действующим законодательством за публичное осквернение символа воинской славы. предусмотрены штрафы до 3 млн рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет для физических лиц. Юрлицо может получить штраф от 3 до 5 млн рублей. При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета максимальный срок лишения свободы составляет пять лет, а штраф – от 2 до 5 млн рублей.