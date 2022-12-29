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6 минут назад

Клишас оценил предложение конфисковать имущество уехавших из РФ на нужды СВО

Газета.Ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество россиян, покинувших страну, и направить его на нужды спецоперации на Украине.

Клишас оценил предложение конфисковать имущество уехавших россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал политик в своем Telegram-канале.

Таким образом Клишас прокомментировал идею сенатора Сергея Цекова, который заявил, что у россиян, уехавших из страны и критикующих ее, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам спецоперации. В частности, Цеков указал на певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Он подчеркнул, что «поливание своей Родины грязью» должно порицаться не только обществом, но и государством.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил не пускать обратно тех, кто уехал из России, «до конца их дней» и перекрыть им источники их дохода.

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