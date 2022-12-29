Клишас оценил предложение конфисковать имущество уехавших россиян

Таким образом Клишас прокомментировал идею сенатора Сергея Цекова, который заявил, что у россиян, уехавших из страны и критикующих ее, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам спецоперации. В частности, Цеков указал на певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Он подчеркнул, что «поливание своей Родины грязью» должно порицаться не только обществом, но и государством.