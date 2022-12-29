Разведка Украины заявила о тупике в боевых действиях

Ситуация в боевых действиях на Украине зашла в тупик — ни одна из сторон не может добиться ощутимых результатов. Как сообщает URA.RU, об этом заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.
«Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал глава украинской спецслужбы.
Буданов подчеркнул, что Киев «с нетерпением» ждет новых поставок оружия от Запада, а от Москвы — дальнейших шагов по увеличению численности войск, вовлеченных в специальную военную операцию.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на полигонах проходят подготовку примерно половина от суммарного числа в 300 тысяч мобилизованных граждан. Еще часть призванных из запаса военнослужащих отправили в зону боевых действий. Глава государства подчеркнул, что этого числа хватит для дальнейшего проведения специальной военной операции.