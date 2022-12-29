Разведка Украины заявила о тупике в боевых действиях

Ситуация в боевых действиях на Украине зашла в тупик — ни одна из сторон не может добиться ощутимых результатов. Как сообщает URA.RU, об этом заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.

«Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал глава украинской спецслужбы.

Буданов подчеркнул, что Киев «с нетерпением» ждет новых поставок оружия от Запада, а от Москвы — дальнейших шагов по увеличению численности войск, вовлеченных в специальную военную операцию.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».