В Совфеде назвали российскую «формулу мира» с Украиной

У нас формула мира определена нашим президентом в самом начале специальной военной операции. Это задачи операции, они не изменились. А то, что предлагает господин Зеленский, не то что нереально, это неосуществимо никогда, пока существует Россия, — заявил Джабаров.

Сенатор пояснил, что возвращение к границам 1991 года, отказ от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области неприемлем для России «ни с какой точки зрения». Он подчеркнул, что народ Крыма захотел войти в состав Российской Федерации, поэтому отказ от него также невозможен.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не намерена ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Киев не готов к диалогу и выдвигает бескомпромиссные требования. Он добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта, однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии решений.