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43 минуты назад

Нидерланды призвали покинуть страну сбежавших от мобилизации россиян

Мария Иванова

Госсекретарь Министерства юстиции Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что власти страны могут депортировать россиян, просящих убежище из-за частичной мобилизации. Об этом сообщает NL Times.

Страна ЕС призвала уехать сбежавших от мобилизации россиян
Фото: ТАССТАСС

Ван дер Бург, отвечающий за политику предоставления убежища, заявил, что министр обороны РФ дал указание завершить мобилизацию в конце октября, поэтому бежавшие в Нидерланды россияне «больше не имеют самоочевидного права оставаться» в стране.

Чиновник подчеркнул, что эти россияне могут больше не опасаться призыва.

Также Министерство юстиции и безопасности на полгода приостановило рассмотрение уже поданных заявлений на убежища от российских призывников.

В Министерстве заявили, что чиновникам нужна более надежная информация о том, «в какой степени призывников в России принудительно задействуют» в боевых действиях. Поэтому «надлежащим образом решать вопросы о предоставлении убежища российским призывникам от 18 до 27 лет пока не представляется возможным».

Шестимесячный мораторий не распространяется на профессиональных российских военных, которые решили дезертировать из армии.

Forbes ранее рассказал со ссылкой на источники в Кремле, что за первые 14 дней после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что число в 700 тысяч человек «не близко к правде» и «похоже на какую-то утку».

В мире,Дмитрий Песков,
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