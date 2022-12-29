Стали известны подробности падения ракеты ВСУ в Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило, что украинская ракета упала рядом с городом Иваново в Брестской области, передает ТАСС.

Фото: Телеграм-канал «Белорусский силовик» Телеграм-канал «Белорусский силовик»

"Иваново в Брестской области", - сказали представители ведомства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее "БелТА" сообщало, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300.

Отмечается, что президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Он поручил группе специалистов Следственного комитета и Министерства обороны страны установить причины случившегося. При этом специалисты Следственного комитета Белоруссии, Министерства внутренних дел, Министерства обороны уже прибыли на место происшествия. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.