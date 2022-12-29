Стали известны подробности падения ракеты ВСУ в Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило, что украинская ракета упала рядом с городом Иваново в Брестской области, передает ТАСС.
"Иваново в Брестской области", - сказали представители ведомства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее "БелТА" сообщало, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300.
Отмечается, что президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Он поручил группе специалистов Следственного комитета и Министерства обороны страны установить причины случившегося. При этом специалисты Следственного комитета Белоруссии, Министерства внутренних дел, Министерства обороны уже прибыли на место происшествия. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.
Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Взрыв убил двух граждан Польши. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это была российская ракета. В Минобороны РФ опровергли свою причастность к инциденту.