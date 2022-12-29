В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
6 минут назад

МО Белоруссии: ракета ВСУ упала у города Иваново Брестской области

Газета.Ru

Минобороны Белоруссии сообщило, что украинская ракета упала рядом с городом Иваново в Брестской области, передает ТАСС.

Стали известны подробности падения ракеты ВСУ в Белоруссии
Фото: Телеграм-канал «Белорусский силовик»Телеграм-канал «Белорусский силовик»

"Иваново в Брестской области", - сказали представители ведомства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее "БелТА" сообщало, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300.

Украинская ракета упала на территории Белоруссии

Отмечается, что президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Он поручил группе специалистов Следственного комитета и Министерства обороны страны установить причины случившегося. При этом специалисты Следственного комитета Белоруссии, Министерства внутренних дел, Министерства обороны уже прибыли на место происшествия. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Взрыв убил двух граждан Польши. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это была российская ракета. В Минобороны РФ опровергли свою причастность к инциденту.

Происшествия,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители