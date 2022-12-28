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Песков назвал главную составляющую «мирного плана» по Украине

Признание четырех новых регионов России является главной составляющей «мирного плана» по Украине. Без этого пункта урегулирование ситуации невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом Песков отметил, что на сегодняшний день в принципе не существует прописанного «мирного плана» урегулирования этого конфликта, однако в случае его составления, авторам придется учесть новые реалии.

Медведев призвал не пускать обратно уехавших из страны россиян

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели. В своем Telegram-канале политик заявил, что они должны рассматриваться как враги общества и государства.

«Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России», — написал Медведев.

В Европарламенте заявили о незаконности конфискации российских активов

Не существует законных оснований для конфискации российских активов, заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. Его цитирует газета «Известия».

«В настоящее время нет законных оснований для конфискации российских активов, и, в частности, этому препятствует статья 11-го протокола к Европейской конвенции о правах человека», — сказал он в интервью газете.

Зеленский дал прогноз на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год будет решающим в конфликте с Россией. Соответствующее видеообращение опубликовано на его официальном сайте.

«Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год», — сказал он.

Он подчеркнул, что власти осознают риски с приходом зимы, понимают, что они «должны сделать весной», в частности «продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности».

На политолога Сатановского подали заявление в полицию

На политолога Евгения Сатановского написали заявление в полицию. Автором жалобы оказался пенсионер Владимир Тищенко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам Сатановского, в одной из телепрограмм Сатановский негативно отозвался о ветеранах Великой Отечественной войны и «великих русских людях». Теперь высказывания политолога проверят на предмет наличия в них нарушения законодательства.

Мировые СМИ оценили ответные меры России по потолку цен на нефть

Западные СМИ назвали ожидаемым подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о запрете продажи нефти странам, установившим потолок цен на сырье. Подборку их высказываний приводит «Рамблер».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение Западом потолка цен на нефть из РФ.

Появились детали смерти главы российского поселка на совещании

nagornyaks / VK

Совещание, во время которого скончался глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов, шло конфликтно, все разговаривали на повышенных тонах. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации поселка рассказали, что Семенову стало плохо, вызвали скорую, однако было слишком поздно. По предварительной информации, причиной смерти чиновника стал инсульт.

Названо число наемников из Польши в рядах ВСУ

С февраля 2022 года в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали около 10 тысяч граждан Польши. Такое число назвал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, точное число поляков-наемников, находящихся в украинской армии, оценить трудно из-за их передислокации.

«Но через "восточный фронт" прошло не менее 10 тысяч поляков с начала спецоперации», — указал Рогов.

«Ситуация чрезвычайная»: депутат об утечках персональных данных россиян

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и штрафах за утечку персональных данных. Его слова приводит РИА Новости.

«Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная», — подчеркнул парламентарий.

Большунов снялся с этапа Кубка России в Красногорске

Лыжник Александр Большунов снялся с этапа Кубка России в Красногорске — трехкратный олимпийский чемпион пропустит гонку с раздельным стартом на 15 км. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.