«Ситуация чрезвычайная»: депутат об утечках персональных данных россиян

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и штрафах за утечку персональных данных. Его слова приводит РИА Новости.

«Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная», — подчеркнул парламентарий.

По словам Хинштейна, Роскомнадзор не может проверять компании, оперирующие персональными данными, так как данные действия подпадают под правительственный мораторий.

Однако в соответствующее постановление предлагается ввести изменения, разрешив проверки при поручении президента, главы правительства или вице-премьера.

Президент РФ Владимир Путин допустил, что ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных может быть ужесточена. Глава государства согласен, что нужно проработать предложение об оборотных штрафах для компаний за утечку такой информации.

"Пока это все не отрегулировано. И нуждается в этом дополнительном регулировании. Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере", - отметил Путин в среду, говоря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о защите персональных данных.

Так глава государства ответил на соответствующее предложение члена совета Кирилла Кабанова, который в том числе предложил подумать и о введении оборотных штрафов за утечки, а также уголовной ответственности за незаконный оборот данных.

"Конечно, это нужно проработать как следует. Но в целом вы абсолютно правы, я с вами согласен, об этом совершенно точно нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые и интересы граждан защитят, и не будут являться препятствием для развития соответствующих, очень нужных для государства информационных технологий", - отреагировал Путин. "Оборотные штрафы или что-то в этом роде - безусловно, нужно об этом подумать", - добавил он.

Президент отдельно остановился и на варианте с возможной уголовной ответственностью. По его словам, в этом случае речь может идти только о людях, которые знают и понимают, что используют украденные данные. Он провел аналогию с имуществом, покупатели которого могут не знать, что приобретают украденное.

Парламентарии намерены в ближайшее время проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушения законодательства в области персональных данных. Об этом заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В ближайшее время ответственность в данной сфере мы планируем ужесточить. И будем с Государственной думой над этим вопросом работать", - сказал сенатор в ходе обсуждения закона о единой биометрической системе.

Он предложил всем желающим присоединиться к этой работе.

Клишас пояснил, что сейчас статьей 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях уже предусмотрена ответственность за нарушения законодательства в области персональных данных. Кроме того, в статьях 137 и 272 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

Минцифры в обновленной версии законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях предложило ввести штрафы от 5 до 500 млн рублей. Если его примут, изменение вступит в силу в сентября 2023 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, "верхний потолок" предусмотрен в случае, если компания допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу и нарушила требования регулятора, например попыталась скрыть инцидент. Штраф будет рассчитываться от размера суммы выручки компании за календарный год, предшествующий году, в котором был выявлен инцидент, пишет газета.

Источник "Коммерсанта" в одной из IT-компаний считает, что принятие инициативы повлечет "дробление компаний" с целью сократить базу в случае возможных утечек, в том числе по региональным подразделениям или сфере деятельности.

"Так, крупная компания может разделить доставку, профильные сервисы и основной бизнес, чтобы выручка каждого отдельного юрлица заметно уменьшилась и, соответственно, процент от нее был ниже", - заявил он изданию.

В России необходимо ввести уголовную ответственность за воровство персональных данных. Эту инициативу поддержал в понедельник, 19 декабря, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение сохранности персональных данных разработали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ириной Рукавишниковой. Предполагается, что сумма штрафа может составить до двух миллионов рублей, а тюремный срок — до 10 лет.

«Большая часть персональных данных оказывается на рынке не через хакеров, а путем банального воровства, — подчеркнул Фадеев. — Программисты или системные интеграторы просто вставляют флешку, скачивают огромные архивы, а потом продают».

По словам Фадеева, для того, чтобы решить эту проблему, необходимо приравнять такого рода «цифровой шпионаж» к краже, а покупку добытых данных — к скупке краденого. Также уголовную ответственность, по словам советника, должны нести те сотрудники «обворованных» компаний, которые допустили утечку — по статье «преступная халатность».

Минфицры России предложило разрешить Роскомнадзору проводить внеплановые проверки аккредитованных IT-компаний при утечке персональных данных. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Документ подготовлен в целях предотвращения проблем, связанных с массовыми утечками персональных данных», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В случае принятия постановления Роскомнадзор сможет по согласованию с прокуратурой внепланово проверять операторов персональных данных. Условием проведения проверки будет установление факта утечки информации и распространения ее в интернете.

Роскомнадзор назвал число утечек персональных данных россиян, произошедших с начала спецоперации на Украине. Данные регулятора приводит ТАСС.

«С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных — более 140 случаев, в сеть попали около 600 миллионов записей о гражданах», — раскрыли в пресс-службе Роскомнадзора.

При этом была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите, заявили в регуляторе.

Основным источником утечек, по данным Роскомнадзора, стали зарубежные ресурсы. В регуляторе также добавили, что рост таких инцидентов произошел на фоне ограничения доступа к ряду западных соцсетей, которые работали в России с нарушением закона.

Онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил» обратился в полицию в связи с утечкой данных клиентов и водителей. Об этом «Интерфаксу» сообщила PR-директор агрегатора Екатерина Зубенина.

По ее словам, компания также уведомила о произошедшем Роскомнадзор. Зубенина отметила, что злоумышленники выходили на представителей сервиса с угрозами выложить в открытый доступ более расширенную информацию и шантажом.

Она подтвердила, что в интернет попали почти четыре миллиона уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тысяч — водителей. С пятницы, 23 декабря, компания начала внутреннее расследование.

«Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса. Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности», — добавила Зубенина.

Несмотря на это она заявила, что руководство компании «приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе» и «берет на себя ответственность за происходящее и все виновные в произошедшем понесут наказание».

Сервис доставки «Яндекс.Еда» признан потерпевшим по делу об утечке персональных данных клиентов.

Данные пользователей в конце февраля 2022 года попали в общий доступ из-за действий злоумышленников, которые атаковали сторонний хостинг, где размещались виртуальные машины компании с доступом во внутреннюю систему.

«При этом, инфраструктура «Яндекса» не была скомпрометирована... Пока можем только подтвердить, что получили статус потерпевшего по этому делу», — сообщили РИА Новости в компании.

В «Яндексе» также отметили, что сразу же обратились в правоохранительные органы по факту случившегося и выслали пользователям, чьи данные были скомпрометированы, предупреждения.

«По нашему заявлению было возбуждено уголовное дело. Официальное расследование всё ещё идет, и мы обязательно поделимся его результатами, как только появится такая возможность», — добавили в компании.

Ранее мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей.

В августе судебный участок района Аэропорт в Москве также оштрафовал на 80 тыс. рублей сервис доставки еды Delivery Club за утечку персональных данных.

Специалисты службы безопасности сервиса для покупки туров Level.Travel подтвердили утечку данных своих клиентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Зафиксирована утечка информации, в результате которой в интернет были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований», — отметил представитель сервиса.

В компании уточнили, что утечка не затронула банковские и платежные данные, а также данные для входа в личные кабинеты пользователей.

«Номера карт и пароли не хранятся сервисом и находятся в безопасности», — добавили в пресс-службе.

В Level.Travel рассказали, что проводят внутреннее расследование и принимают меры для устранения последствий.

«Всем пользователям, чьи контактные данные были опубликованы, сервис направит рекомендации по повышению безопасности их аккаунтов», — заключил представитель компании.

Вечером 14 декабря Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в интернете в открытом доступе появилась база данных клиентов Level.Travel. Указывалось, что база состоит из трех файлов, а в самом крупном из них содержится 1,57 млн строк с данными.

Ранее аналитическая компания выяснила, что около 33% всех пользователей интернета становились жертвами утечки личных данных.

Специалисты компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies и платформы VK дали россиянам советы по защите от фишинга в соцсетях. В беседе с «Лентой.ру» эксперты посоветовали загружать программы только из официальных магазинов приложений и избегать перехода по ссылкам, распространенным на различных платформах.

IT-эксперты рассказали, что мошенники стали публиковать ролики на видеохостинге YouTube и предлагать в роликах установить бесплатную версию популярного ПО, которая на самом деле заражена вирусом и способствует краже данных. По этой причине специалисты призвали скачивать программы только из официальных магазинов и всегда при установке нового приложения оставлять антивирус включенным.

Эксперты также рекомендовали быть внимательным в поиске работы. По их словам, злоумышленники стали красть личные данные: они представляются работодателями и предлагают выгодные условия трудоустройства. «Внимательно изучайте информацию о компании на официальных ресурсах и не сообщайте свои персональные данные, если не уверены в надежности собеседника», — подчеркнули они.

«Злоумышленники делятся в соцсетях информацией о якобы раздачах криптовалюты и возможностях легкого заработка», — сообщили также компании.

Мошенники просят перевести средства на указанный криптокошелек и обещают их преумножить, отметили специалисты. Positive Technologies и VK рекомендовали не доверять слишком выгодным инвестиционным предложениям, а также не участвовать в бесплатных раздачах криптовалюты.

Эксперты также посоветовали совершать покупки только на официальных сайтах магазинов и внимательно изучать отзывы других покупателей во избежании взаимодействия с поддельными магазинами. Помимо этого, специалисты призвали не передавать данные своих банковских карт посторонним в соцсетях, а также хранить в секрете CVV, SMS-коды и учетные данные онлайн-банкинга.

Positive Technologies и VK также предупредили пользователей, что мошенники стали красть данные через оскорбления в соцсетях. По словам специалистов, при переходе на страницу обидчика пользователь видит ссылки на якобы профиль на других платформах. Однако, как объяснили эксперты, страницы являются фишинговыми и имитируют страницу входа.