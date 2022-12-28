В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
30 минут назад

В Госдуме назвали ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной

Lenta.ruиещё 2

В Госдуме назвали ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и штрафах за утечку персональных данных. Его слова приводит РИА Новости.

«Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная», — подчеркнул парламентарий.

По словам Хинштейна, Роскомнадзор не может проверять компании, оперирующие персональными данными, так как данные действия подпадают под правительственный мораторий.

Однако в соответствующее постановление предлагается ввести изменения, разрешив проверки при поручении президента, главы правительства или вице-премьера.

Ранее сервис такси «Ситимобил» подтвердил факт утечки данных паспортов водителей. «На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных», — говорится в сообщении. Компания также сообщила о планах отправить уведомление о произошедшей утечке данных в Роскомнадзор в соответствии с российским законодательством.

Политика,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители