В Госдуме назвали ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и штрафах за утечку персональных данных. Его слова приводит РИА Новости.

«Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная», — подчеркнул парламентарий.

По словам Хинштейна, Роскомнадзор не может проверять компании, оперирующие персональными данными, так как данные действия подпадают под правительственный мораторий.

Однако в соответствующее постановление предлагается ввести изменения, разрешив проверки при поручении президента, главы правительства или вице-премьера.