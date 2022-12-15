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10 минут назад

Данные клиентов российского туристического сервиса утекли в сеть

Газета.Ruиещё 2

Специалисты службы безопасности сервиса для покупки туров Level.Travel подтвердили утечку данных своих клиентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Данные клиентов российского турсервиса утекли в интернет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксирована утечка информации, в результате которой в интернет были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований», — отметил представитель сервиса.

В компании уточнили, что утечка не затронула банковские и платежные данные, а также данные для входа в личные кабинеты пользователей.

«Номера карт и пароли не хранятся сервисом и находятся в безопасности», — добавили в пресс-службе.

В Level.Travel рассказали, что проводят внутреннее расследование и принимают меры для устранения последствий.

«Всем пользователям, чьи контактные данные были опубликованы, сервис направит рекомендации по повышению безопасности их аккаунтов», — заключил представитель компании.

В интернет утекли данные российских налогоплательщиков

Вечером 14 декабря Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в интернете в открытом доступе появилась база данных клиентов Level.Travel. Указывалось, что база состоит из трех файлов, а в самом крупном из них содержится 1,57 млн строк с данными.

Ранее аналитическая компания выяснила, что около 33% всех пользователей интернета становились жертвами утечки личных данных.

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