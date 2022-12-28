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34 минуты назад

На политолога Сатановского подали заявление в полицию

Елена Прошина

На политолога Евгения Сатановского написали заявление в полицию. Автором жалобы оказался пенсионер Владимир Тищенко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На политолога Сатановского подали заявление в полицию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Сатановского, в одной из телепрограмм Сатановский негативно отозвался о ветеранах Великой Отечественной войны и «великих русских людях». Теперь высказывания политолога проверят на предмет наличия в них нарушения законодательства.

Сам Евгений Сатановский заявил «Газете.ру», что не знает о заявлении, которое на него подали в полицию.

«Даже если какому-то пенсионеру что-то не понравилось, откровенно говоря — мое ли это дело? Если полиция ко мне с чем-то обратится или ФСБ ко мне обратится, или киллер ко мне придет, то я с этим буду разбираться. Вы мне эту новость сказали — развожу руками. Не в курсе, понятия не имею про что это. На меня столько всего писали в разные структуры, вы не поверите», — сказал Сатановский.

По его словам, он не мог сказать о ветеранах Великой Отечественной войны ничего плохого.

«Про ветеранов Великой Отечественной войны я ничего плохого сказать не могу, если только это не те ветераны, которые сражались со стороны Гитлера. Их я не люблю. Я вообще про ветеранов ничего особо не говорю, это совершенно не моя тема», — заметил политолог.

Общество,Евгений Сатановский,ФСБ,
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