На политолога Сатановского подали заявление в полицию

«Даже если какому-то пенсионеру что-то не понравилось, откровенно говоря — мое ли это дело? Если полиция ко мне с чем-то обратится или ФСБ ко мне обратится, или киллер ко мне придет, то я с этим буду разбираться. Вы мне эту новость сказали — развожу руками. Не в курсе, понятия не имею про что это. На меня столько всего писали в разные структуры, вы не поверите», — сказал Сатановский.