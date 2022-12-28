Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели. В своем Telegram-канале политик заявил, что они должны рассматриваться как враги общества и государства.

«Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России», — написал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что ему гадко читать подобные публикации с учетом того, что в это же время российские военные защищают свою страну, рискуя своими жизнями и показывая примеры настоящего героизма.