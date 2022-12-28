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1 час назад

Медведев призвал не пускать обратно уехавших из страны россиян

Никита Бородкин

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели. В своем Telegram-канале политик заявил, что они должны рассматриваться как враги общества и государства.

«Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России», — написал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что ему гадко читать подобные публикации с учетом того, что в это же время российские военные защищают свою страну, рискуя своими жизнями и показывая примеры настоящего героизма.

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Медведев призвал рассматривать «предателей» как врагов общества, даже если никто не возбуждал никаких «административных или уголовных дел». Политик считает, что их нельзя пускать обратно в Россию, а разрешать въезд в страну нужно лишь при «недвусмысленном публичном раскаянии». Кроме того, покинувших РФ граждан необходимо лишить дохода внутри страны.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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