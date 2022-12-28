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14 минут назад

Появились детали смерти главы российского поселка в ходе конфликта на совещании

Lenta.ru

Совещание, во время которого скончался глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов, шло конфликтно, все разговаривали на повышенных тонах. Об этом сообщает ТАСС.

Появились детали смерти главы российского поселка на совещании
Фото: nagornyaks / VKnagornyaks / VK

В администрации поселка рассказали, что Семенову стало плохо, вызвали скорую, однако было слишком поздно. По предварительной информации, причиной смерти чиновника стал инсульт.

Исполнять обязанности главы поселка будет его заместитель. Днем в среду, 28 декабря, по этому поводу будут собирать депутатов.

Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Главой рабочего поселка Ванино его избрали в декабре 2021 года. Перед назначением он свыше 23 лет проработал на руководящей должности в ПАО «Ростелеком» в городе Советская Гавань.

Происшествия,Андрей Семенов,Ростелеком,
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