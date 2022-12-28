Появились детали смерти главы российского поселка на совещании

Совещание, во время которого скончался глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов, шло конфликтно, все разговаривали на повышенных тонах. Об этом сообщает ТАСС.

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В администрации поселка рассказали, что Семенову стало плохо, вызвали скорую, однако было слишком поздно. По предварительной информации, причиной смерти чиновника стал инсульт.

Исполнять обязанности главы поселка будет его заместитель. Днем в среду, 28 декабря, по этому поводу будут собирать депутатов.