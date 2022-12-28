Признание четырех новых регионов России является главной составляющей «мирного плана» по Украине. Без этого пункта урегулирование ситуации невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом Песков отметил, что на сегодняшний день в принципе не существует прописанного «мирного плана» урегулирования этого конфликта, однако в случае его составления, авторам придется учесть новые реалии.

«Не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов», — заявил представитель Кремля.