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13 минут назад

В Кремле назвали главную составляющую «мирного плана» по Украине

Lenta.ru

Признание четырех новых регионов России является главной составляющей «мирного плана» по Украине. Без этого пункта урегулирование ситуации невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом Песков отметил, что на сегодняшний день в принципе не существует прописанного «мирного плана» урегулирования этого конфликта, однако в случае его составления, авторам придется учесть новые реалии.

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«Не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов», — заявил представитель Кремля.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в новых регионах остается сложной.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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