С февраля 2022 года в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали около 10 тысяч граждан Польши. Такое число назвал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, точное число поляков-наемников, находящихся в украинской армии, оценить трудно из-за их передислокации.

«Но через "восточный фронт" прошло не менее 10 тысяч поляков с начала спецоперации», — указал Рогов.

Он утверждает, что, помимо них, еще около двух тысяч инструкторов из Польши участвовали в обучении украинцев.

Рогов также указал, что в Польше ради этого собираются декриминализировать участие своих военных в боевых действиях за пределами страны, внеся соответствующий проект поправок в уголовный кодекс в Сейм страны.