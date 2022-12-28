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6 минут назад

Названо число наемников из Польши в рядах ВСУ

Lenta.ru

С февраля 2022 года в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали около 10 тысяч граждан Польши. Такое число назвал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Названо число наемников из Польши в рядах ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, точное число поляков-наемников, находящихся в украинской армии, оценить трудно из-за их передислокации.

«Но через "восточный фронт" прошло не менее 10 тысяч поляков с начала спецоперации», — указал Рогов.

Он утверждает, что, помимо них, еще около двух тысяч инструкторов из Польши участвовали в обучении украинцев.

Рогов также указал, что в Польше ради этого собираются декриминализировать участие своих военных в боевых действиях за пределами страны, внеся соответствующий проект поправок в уголовный кодекс в Сейм страны.

Ранее Рогов допустил, что в Запорожской области на Новый год вероятны различного рода провокации со стороны ВСУ.

Армия,Владимир Рогов,
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