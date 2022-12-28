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11 минут назад

Зеленский назвал 2023 год решающим в противостоянии с РФ

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год будет решающим в конфликте с Россией. Соответствующее видеообращение опубликовано на его официальном сайте.

Зеленский назвал 2023 год решающим в противостоянии с Россией
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год», — сказал он.

Он подчеркнул, что власти осознают риски с приходом зимы, понимают, что они «должны сделать весной», в частности «продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности».

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Зеленский также обратил внимание на напряженную обстановку в районе Артемовска и Кременной.

В своем Telegram-канале он также озвучил задачи, стоящие перед руководством страны. В частности, «восстановление Украины», «дальнейшее сближение государства с ключевыми партнерами», а также «открытие новых возможностей» для страны в мире.

Несколькими днями ранее Зеленский, выступая перед послами, назвал восемь главных задач украинской дипломатии на 2023 год. В первую очередь были названы задачи по проведению переговоров о вступлении в ЕС и подготовка к саммиту НАТО.

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