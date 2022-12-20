Пока вы не уснули: захват в плен бойцов ВСУ и причина падения курса рубля

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Названа главная цель второго этапа СВО на Украине

Основная цель второго этапа спецоперации – путь к Краматорску и Славянску, считает ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

На донецком направлении бойцы ВС РФ смогли занять выгодные позиции, заявил он. Артиллерией российским солдатам удалось не дать ВСУ организовать разведку для выяснения места расположения войск России в направлении Спорного, Новгородского, Водяного, Ленинского и Невельского.

Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен

В сети появились кадры с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих. Видео с украинскими пленными опубликовано в Telegram-канале «А.Б.Добровольский live».

Марата Гельмана объявили в розыск по уголовной статье

Правоохранительные органы объявили в розыск российского коллекционера, галериста, экс-замгенерального директора Первого канала Марата Гельмана, признанного в РФ иноагентом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Американский полковник указал на скорый провал США на Украине

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине оборачивается и будет оборачиваться против США. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД РФ оценили реакцию ООН на расстрел военнопленных на Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил в интервью РИА Новости, что Москва считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе.

Марадона оставил пост в соцсетях, который сбылся ровно через пять лет

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона 18 декабря 2017 года оставил пост в соцсетях, который сбылся ровно через пять лет.

"Маховик набрал движение": падение курса рубля объяснили

Экономист, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин в разговоре с Рамблером прокомментировал ослабление курса российского рубля по отношению к основным торгуемым на Московской бирже валютам.

«Ты знаешь, кто я»: Киркоров поскандалил с журналисткой

Певец Филипп Киркоров и журналистка Мария Федорова поругались на одном из светских мероприятий. Причиной послужил клатч в виде голубя. Видеозапись в своем Телеграм-канале опубликовала сама Федорова.

Взорвавшийся в РФ газопровод качал газ в Европу через Украину

Пресс-служба главы Чувашии сообщила о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород, по которому газ идет из Западной Сибири в Европу через Украину, передает «Интерфакс».

В России вступили в силу новые ценовые справочники ОСАГО