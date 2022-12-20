Американский полковник указал на скорый провал США на Украине

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине оборачивается и будет оборачиваться против США. Об этом пишет РИА Новости.
«Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую США англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Это разоряет нас. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной только ускорит этот процесс», — сказал Макгрегор.
Он также отметил, что его беспокоит то, что элита столь отчаянно пытается втянуть США в конфликт с такой крупной державой, как Россия.
«Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане», — отметил полковник.
Макгрегор также заметил, что США сейчас практически разорены в финансовом отношении, поэтому он считает, что сейчас гегемония подходит к концу. Он подчеркнул, что у страны сейчас $30-31 трлн государственного суверенного долга.
«Мы оказываемся в том же положении, что Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов. Причем во многом благодаря нам, поскольку Франклин Рузвельт хотел разрушить Британскую империю и считал, что добьется этого, если загонит ее в долги», — заключил полковник.