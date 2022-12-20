В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
13 минут назад

Американский полковник указал на скорый провал США на Украине

Елена Прошина

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине оборачивается и будет оборачиваться против США. Об этом пишет РИА Новости.

Американский полковник указал на скорый провал США на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую США англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Это разоряет нас. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной только ускорит этот процесс», — сказал Макгрегор.

Он также отметил, что его беспокоит то, что элита столь отчаянно пытается втянуть США в конфликт с такой крупной державой, как Россия.

«Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане», — отметил полковник.

Макгрегор также заметил, что США сейчас практически разорены в финансовом отношении, поэтому он считает, что сейчас гегемония подходит к концу. Он подчеркнул, что у страны сейчас $30-31 трлн государственного суверенного долга.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

«Мы оказываемся в том же положении, что Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов. Причем во многом благодаря нам, поскольку Франклин Рузвельт хотел разрушить Британскую империю и считал, что добьется этого, если загонит ее в долги», — заключил полковник.

В мире,СВО,Дуглас Макгрегор,Франклин Рузвельт,Владимир Путин,Пентагон,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители