Американский полковник указал на скорый провал США на Украине

«Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую США англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Это разоряет нас. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной только ускорит этот процесс», — сказал Макгрегор.