Пресс-служба главы Чувашии сообщила о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород, по которому газ идет из Западной Сибири в Европу через Украину, передает «Интерфакс».

Отмечается, что до пожара там велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород.

В настоящее время детали ЧП выясняются.

Пресс-служба МЧС Чувашии проинформировала о том, что возгорание вызвано утечкой газа на газопроводе в Вурнарском районе республики.