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53 минуты назад

Загоревшийся газопровод в Чувашии поставлял газ в Европу через Украину

Лера Букина

Пресс-служба главы Чувашии сообщила о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород, по которому газ идет из Западной Сибири в Европу через Украину, передает «Интерфакс».

Отмечается, что до пожара там велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород.

В настоящее время детали ЧП выясняются.

Цена газа в Европе подскочила после взрыва на российском газопроводе

Пресс-служба МЧС Чувашии проинформировала о том, что возгорание вызвано утечкой газа на газопроводе в Вурнарском районе республики.

Для ликвидации возгорания власти задействовали четыре единицы пожарной техники.

Происшествия,Видео,Газпром,
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