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1 минуту назад

Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен

Lenta.ruиещё 2

В сети появились кадры с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих. Видео с украинскими пленными опубликовано в Telegram-канале «А.Б.Добровольский live».

Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что захваченных в плен членов 80-й аэромобильной бригады передали «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.

Позже информацию о захваченных пленных подтвердил в своем Telegram-канале военный корреспондент Владлен Татарский. По его словам, захват осуществлялся российскими военнослужащими из разведки «Барс-13».

О расстреле российских военнослужащих бойцами ВСУ стало известно 18 ноября. Это произошло после публикации в СМИ видеокадров с телами военных.

Армия,СВО,Владлен Татарский,
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