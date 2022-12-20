В МИД РФ оценили реакцию ООН на расстрел военнопленных на Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил в интервью РИА Новости, что Москва считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе.

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Так дипломат прокомментировал заявление представителя ООН о том, что обстоятельства произошедшего необходимо расследовать в максимально возможной степени, а виновных — привлечь к ответственности. Он также указал, что мониторинговая миссия ООН на Украине провела анализ, который показал, что соответствующее видео «с высокой вероятностью» является подлинным.

«Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной», — сказал Вершинин.

Он также отметил, что Москва будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей».