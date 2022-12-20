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40 минут назад

Галерист Гельман объявлен в розыск

Елена Прошина

Правоохранительные органы объявили в розыск российского коллекционера, галериста, экс-замгенерального директора Первого канала Марата Гельмана, признанного в РФ иноагентом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Марата Гельмана объявили в розыск по уголовной статье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гельман Марат Александрович*, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье УК», - сказано в базе без уточнения статьи розыска.

Как отмечается в базе, в розыск Гельман* объявлен по уголовной статье. В карточке отмечается, что он имеет гражданство Израиля.

Напомним, в 2002-2004 годах Марат Гельман* был заместителем генерального директора «Первого канала». В 2009 году основал музей PERMM и руководил им до 2013 год. С 2014 года он живет за границей.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

Общество,Происшествия,Марат Гельман,МВД России,Первый канал,
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