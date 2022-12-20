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1 час назад

Военный эксперт назвал главную цель второго этапа СВО на Украине

Москва24

Основная цель второго этапа спецоперации – путь к Краматорску и Славянску, считает ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

Названа главная цель второго этапа СВО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На донецком направлении бойцы ВС РФ смогли занять выгодные позиции, заявил он. Артиллерией российским солдатам удалось не дать ВСУ организовать разведку для выяснения места расположения войск России в направлении Спорного, Новгородского, Водяного, Ленинского и Невельского.

"На донецком направлении происходят ожесточенные бои местного значения. Противник на многих участках перешел в глухую оборону, цепляется на тех рубежах, которые оборудовал, забетонировал и прикрывается мирными жителями", – рассказал ветеран.

Между тем за минувшие 24 часа ВС РФ нейтрализовали около 130 солдат ВСУ. Также российские бойцы ликвидировали два танка, три автомобиля и три боевых бронированных машины, сообщает "Радио 1".

На данный момент украинские военные силы преодолевают пути коммуникации в целях дополнительного подвоза боеприпасов и пополнения живой силы. По словам Дандыкина, сражения могут привести к отбросу противника от Горловки, Донецка. Это необходимо, чтобы не допускать обстрелы мирных жителей.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы к Соледару в ДНР. Украинскую сторону обеспокоило освобождение Яковлевки, считает он.

Армия,СВО,Василий Дандыкин,Андрей Марочко,Верховный суд,
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