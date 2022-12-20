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38 минут назад

«Ты знаешь, кто я»: Киркоров поскандалил с журналисткой из-за клатча-голубя

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров и журналистка Мария Федорова поругались на одном из светских мероприятий. Причиной послужил клатч в виде голубя. Видеозапись в своем Телеграм-канале опубликовала сама Федорова.

На кадрах журналистка пытается забрать у Киркорова из рук клатч в виде голубя, однако певец отказывается его отдать. Тогда Федорова просит артиста сфотографировать оригинальный аксессуар, на что Киркоров резко отвечает:

«You want the scandal now? Do you know who I am? (Ты хочешь сейчас поскандалить? Ты знаешь, кто я такой?)» — заявил певец.

После этого Федорова свела ситуацию к шутке, призвав певца к дружбе.

Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве

«Борьба за голубя мира. Филиппа обожаю!!!» - подписала видео журналистка.

Напомним, в октябре Киркоров поскандалил с другой журналисткой. Во время короткого интервью после концерта в Санкт-Петербургском «БКЗ Октябрьский», представитель СМИ поинтересовалась у артиста что он коллекционирует. Киркоров признался, что уносит домой меню из ресторанов. На закономерный вопрос девушки: «Тырите?», певец резко ответил: «Да пошла ты в ж***!». Позднее представитель артиста заявил, что инцидент с журналистом исчерпан.

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