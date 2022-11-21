Пока вы не уснули: планы НАТО по Украине и арест сына Астахова

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Столтенберг озвучил дальнейшие планы НАТО по Украине

НАТО хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому необходимо расширить поставки оружия Киеву, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

Сына Астахова приговорили к 3,5 годам колонии

Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам детей Павла Астахова, приговорили к 3,5 годам по делу о мошенничестве с кредитами саратовского «НВКбанка». Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

Володин предложил повысить зарплаты депутатам

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил повысить зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов за счет сэкономленных средств. Об этом пишут «Ведомости».

Данная инициатива обсуждалась в ГД 14 ноября.

Глава Читы ушел в отставку ради спецоперации

Глава администрации Читы Александр Сапожников решил оставить свой пост, чтобы принять участие в российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сапожников объяснил, что решил «отправиться туда, где сегодня нужен больше всего».

Кремль займется поиском расстрелявших российских пленных на Украине

Россия будет сама заниматься поисками убийц российских военнопленных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что они должны быть найдены и наказаны. Об этом пишет РИА Новости.

«Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», - сказал Песков.

Лукашенко заподозрил «договорняк» в «ракетном инциденте»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что инцидент с падением ракеты на территории Польши не может быть случайностью и очень сильно «похож на договорняк». Об этом пишет Белта.

Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Власти Польши запретили министру иностранных дел Сергею Лаврову участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как Россию необходимо «максимально изолировать». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, пишет ТАСС.

Семь команд отказались от радужных повязок на чемпионате мира в Катаре

FIFA

Национальные футбольные федерации Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии и Дании не будут использовать радужные повязки во время матчей чемпионата мира в Катаре. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Россиянам назвали способ сэкономить на оплате за ЖКУ

В России утверждена возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов. Речь идет обо всех жителях многоквартирных домов, которые по какой-либо причине не пользуются данной услугой, сообщает «Российская газета».

Такой опцией можно будет воспользоваться, например, при отъезде в отпуск или командировку.

«Окно возможностей для "Москвича"»: эксперт рассказал о возрождении автобренда

Генеральный директор ООО «Металворк», эксперт Роман Панасенко прокомментировал «Рамблеру» возобновление сборки автомобилей бренда «Москвич» на столичном предприятии и оценил дальнейшие перспективы работы завода.