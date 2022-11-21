Пока вы не уснули: планы НАТО по Украине и арест сына Астахова

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
НАТО хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому необходимо расширить поставки оружия Киеву, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.
Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам детей Павла Астахова, приговорили к 3,5 годам по делу о мошенничестве с кредитами саратовского «НВКбанка». Об этом сообщает «Взгляд-инфо».
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил повысить зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов за счет сэкономленных средств. Об этом пишут «Ведомости».
Данная инициатива обсуждалась в ГД 14 ноября.
Глава администрации Читы Александр Сапожников решил оставить свой пост, чтобы принять участие в российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сапожников объяснил, что решил «отправиться туда, где сегодня нужен больше всего».
Россия будет сама заниматься поисками убийц российских военнопленных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что они должны быть найдены и наказаны. Об этом пишет РИА Новости.
«Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», - сказал Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что инцидент с падением ракеты на территории Польши не может быть случайностью и очень сильно «похож на договорняк». Об этом пишет Белта.
Власти Польши запретили министру иностранных дел Сергею Лаврову участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как Россию необходимо «максимально изолировать». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, пишет ТАСС.
Национальные футбольные федерации Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии и Дании не будут использовать радужные повязки во время матчей чемпионата мира в Катаре. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
В России утверждена возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов. Речь идет обо всех жителях многоквартирных домов, которые по какой-либо причине не пользуются данной услугой, сообщает «Российская газета».
Такой опцией можно будет воспользоваться, например, при отъезде в отпуск или командировку.
Генеральный директор ООО «Металворк», эксперт Роман Панасенко прокомментировал «Рамблеру» возобновление сборки автомобилей бренда «Москвич» на столичном предприятии и оценил дальнейшие перспективы работы завода.
Специалист отметил, что на старте завод будет собирать автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе возможен выпуск электрокаров.