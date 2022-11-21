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9 часов назад

Лукашенко заподозрил «договорняк» в падении ракеты в Польше

Алиса Селезнёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что инцидент с падением ракеты на территории Польши не может быть случайностью и очень сильно «похож на договорняк». Об этом пишет Белта.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера. Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской. В Минобороны РФ все обвинения отвергли.

При этом президент США Джо Байден поставил под сомнения слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, была российской, назвав их бездоказательными. Позже в НАТО дали свою предварительную оценку - в Польше упала ракета ПВО Украины.

«Такова правда»: Дуда выступил с заявлением по «ракетному инциденту»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему ракетного инцидента в Польше во время встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Он обратил внимание на то, что никто не дает ответы на ряд вопросов, например о том, почему система ПВО, которая должна было отражать российские ракеты с востока, внезапно выстрелила в обратную сторону.

«Таких случайностей не бывает. (…) Ну и главный вопрос, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают: а в этот момент, когда пуск ракеты С-300 украинцы осуществляли, по чем они били, по каким объектам? В это время не было ракет в воздухе», - заявил глава Белоруссии.

Он также заметил, что инцидент с падением ракеты произошел именно во время саммита стран «Большой двадцатки» на Бали.

«Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали - люди погибли. (…) Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет», - подчеркнул он.

Саммит G20 проходит 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. На нем была принято совместное заявление с «резким осуждением войны на Украине». При этом в документе было отмечено, что среди участников объединения существуют и другие мнения по этому поводу.

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