Глава Читы ушел в отставку ради спецоперации

Глава администрации Читы Александр Сапожников решил оставить свой пост, чтобы принять участие в российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сапожников объяснил, что решил «отправиться туда, где сегодня нужен больше всего».
«Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков», - написал он.
Сапожников возглавлял читинскую администрацию с ноября 2019 года.
В сентябре повестку на мобилизацию получил вице-губернатора Камчатского края Сергей Миронов.
«Кам 24» сообщало, что чиновник «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России».