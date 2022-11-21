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8 часов назад

Глава Читы ушел в отставку ради спецоперации

Мария Иванова

Глава администрации Читы Александр Сапожников решил оставить свой пост, чтобы принять участие в российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Читы ушел в отставку ради спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Сапожников объяснил, что решил «отправиться туда, где сегодня нужен больше всего».

«Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков», - написал он.

Сапожников возглавлял читинскую администрацию с ноября 2019 года.

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В сентябре повестку на мобилизацию получил вице-губернатора Камчатского края Сергей Миронов.

«Кам 24» сообщало, что чиновник «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России».

Политика,Армия,ПРЕДОК,Александр Сапожников,Сергей Миронов,
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