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15 часов назад

Володин предложил повысить зарплаты депутатам

Елена Прошина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил повысить зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов за счет сэкономленных средств. Об этом пишут «Ведомости».

Володин предложил повысить зарплаты депутатам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная инициатива обсуждалась в ГД 14 ноября.

«Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других – это он сам», – процитировал слова Володина один из источников.

По словам Володина, Госдума уже смогла сэкономить 600 млн рублей. Сейчас в правовом поле существует возможность перенаправить эти деньги на зарплаты вице-спикеров, председателей комитетов и «возможно, кого-то еще».

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Как отмечают источники, Володин давно думает о том, как стимулировать работу депутатов. Речь идет о предоставлении дополнительного денежного содержания для представителей руководства.

Ранее замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова сообщила, что по итогам 2022 года рост среднего размера зарплаты в России окажется ниже уровня инфляции и составит около 11,6%. Министерство рассчитывает, что в следующем году государство выйдет на рост размера реальной заработной платы.

Ведомости

Политика,Елена Мухтиярова,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Минтруд России,Госдума,
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