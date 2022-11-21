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1 час назад

Польша объяснила отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Алиса Селезнёва

Власти Польши запретили министру иностранных дел Сергею Лаврову участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как Россию необходимо «максимально изолировать». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, пишет ТАСС.

Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
Фото: ТАССТАСС

По словам Яблоньского, это будет встреча стран, «для которых важно, чтобы в Европе было безопасно», а у России совершенно «противоположные интересы».

«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда - такое решение», - заявил он в эфире Польского телевидения.

Ранее в МИД России назвали беспрецедентным и провокационным решение властей Польши об отказе министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи.

Россию отказались пускать на заседание Совета глав МИД ОБСЕ

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что Варшава нарушает правила процедуры ОБСЕ и наносит непоправимый ущерб авторитету всей организации в целом.

Политика,В мире,Павел Яблоньский,Сергей Лавров,МИД России,
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