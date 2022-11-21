Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Власти Польши запретили министру иностранных дел Сергею Лаврову участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как Россию необходимо «максимально изолировать». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Яблоньского, это будет встреча стран, «для которых важно, чтобы в Европе было безопасно», а у России совершенно «противоположные интересы».

«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда - такое решение», - заявил он в эфире Польского телевидения.

Ранее в МИД России назвали беспрецедентным и провокационным решение властей Польши об отказе министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи.