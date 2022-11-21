Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Власти Польши запретили министру иностранных дел Сергею Лаврову участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как Россию необходимо «максимально изолировать». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, пишет ТАСС.
По словам Яблоньского, это будет встреча стран, «для которых важно, чтобы в Европе было безопасно», а у России совершенно «противоположные интересы».
«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда - такое решение», - заявил он в эфире Польского телевидения.
Ранее в МИД России назвали беспрецедентным и провокационным решение властей Польши об отказе министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи.
В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что Варшава нарушает правила процедуры ОБСЕ и наносит непоправимый ущерб авторитету всей организации в целом.