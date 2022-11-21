Столтенберг озвучил дальнейшие планы НАТО по Украине

«НАТО должна расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств», - заявил Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

При этом он отметил, что альянс намерен добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины».

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине», - заявил он.

Ранее Столтенберг заявил, что исключает возможность для «содержательного диалога» с Россией в нынешних условиях. По его словам, пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для диалога.