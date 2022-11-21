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12 часов назад

«Должны быть наказаны»: Кремль пообещал найти убийц российских пленных

Елена Прошина

Россия будет сама заниматься поисками убийц российских военнопленных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что они должны быть найдены и наказаны. Об этом пишет РИА Новости.

«Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», - сказал Песков.

В ООН заговорили о расследовании расстрела российских пленных

Он также добавил, что Россия готова к международному расследованию убийства пленных, если будет надежда на эффективность, если нет – не имеет смысла.

«Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен», - добавил представитель Кремля.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили намеренное убийство более 10 российских пленных. СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных. В ведомстве назвали убийство военный «зверским», однако это «не первое и не единичное военное преступление». В Минобороны отметили, что это распространенная практика в ВСУ, «активно поддерживаемая киевским режимом».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Следственный комитет,Минобороны России,ООН,
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