Россия будет сама заниматься поисками убийц российских военнопленных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что они должны быть найдены и наказаны. Об этом пишет РИА Новости.
«Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», - сказал Песков.
Он также добавил, что Россия готова к международному расследованию убийства пленных, если будет надежда на эффективность, если нет – не имеет смысла.
«Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен», - добавил представитель Кремля.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили намеренное убийство более 10 российских пленных. СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных. В ведомстве назвали убийство военный «зверским», однако это «не первое и не единичное военное преступление». В Минобороны отметили, что это распространенная практика в ВСУ, «активно поддерживаемая киевским режимом».