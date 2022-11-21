Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам детей Павла Астахова, приговорили к 3,5 годам по делу о мошенничестве с кредитами саратовского «НВКбанка». Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

По версии следствия, Астахов помог директору компании «Омега» получить кредиты в финансовой организации на 75 млн рублей. После этого бизнес-партнер Антона Дмитрий Аресьев совершил несколько фиктивных сделок и похитил полученные средства со счетов компании.

Изначально Астахов проходил по общему делу о хищениях в «НВКбанке» вместе с 14 его топ-менеджерами, однако позднее обвинение против сына экс-уполномоченного выделили в отдельное производство по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).