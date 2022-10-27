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В Кремле прокомментировали новости о «послании» Путина Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому послания через президента Гвинеи-Бисау. Об этом сообщает ТАСС.

25 октября глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало провел переговоры с Путиным, а затем встретился с Зеленским на Украине.

На совместной пресс-конференции с Зеленским Эмбало заявил, что Путин попросил его передать украинскому президенту послание. По словам Эмбало, послание заключается в том, что российско-украинские переговоры необходимы.

В МИД РФ предупредили США о возможных целях для поражения

Американские коммерческие спутники могут стать законными целями для поражения в случае их использования в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», – цитирует дипломата ТАСС.

Воронцов назвал такую инфраструктуру квазигражданской, указав, что она может оказаться законной целью для ответных действий, отмечает РЕН ТВ.

На российской военной базе произошла стрельба

В Ярославле на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются мобилизованные из региона, между офицером и солдатом произошел конфликт, переросший в драку и стрельбу. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает издание 76.ru со ссылкой на очевидцев.

Драка и стрельба, по словам источников издания, произошли 23 октября. Мобилизованные требовали открыть КПП для свидания с родными. Однако к женам и мамам россиян не выпустили. Произошла словесная перепалка и потасовка, в ходе которой офицер получил два удара от солдата.

В России резко снизилась добыча газа

Согласно данным Росстата, с января по сентябрь в России снизилась добыча природного газа. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года это число упало на 12,1%, до 428 миллиардов кубометров. Об этом сообщает ПРАЙМ.

«Горючего природного газа (газа естественного) добыто 39,1 миллиарда кубометров, что на 26,4% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 1,4% больше, чем августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года добыто 428 миллиардов кубометров природного газа, что на 12,1% меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года», – сообщает Росстат.

В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном

Обстановка на Херсонском направлении изменяется в неприятную для Вооруженных сил Украины сторону. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», - сообщил он.

Арестович посетовал, что такую военную силу «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».

В США назвали виновных в подрыве "Северных потоков"

Диверсия на "Северных потоках" - дело рук спецслужб США, считает отставной полковник американской армии Ричард Блэк.

"Моя догадка - это сделали США", - приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, такая операция по плечу только нескольким странам НАТО, но лишь США имеют и возможности, и средства, и мотив.

Он также напомнил, что президент Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить "Северный поток 2", отметив, что обеспокоен внешней политикой своей страны.

Украинцы напали на семью россиян во Франции

Во французском городе Довиль компания украинцев напала на семью россиян, оправдав свою агрессию национальностью. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Анастасии, проживающей во Франции 13 лет, инцидент произошел на рыбном рынке. Там ее семью заметила компания украинцев из восьми человек, которые сначала настойчиво спрашивали у туристов, откуда они приехали, а потом включили громкую музыку и начали подпевать.

Просьбы вести себя тише спровоцировали агрессивное поведение, а когда отец россиянки потребовал уважительного обращения с дочерью — произошел конфликт.

«Умоляю»: Собчак сделала заявление из-за границы

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу «Тушите свет» и его двойнику-подделке, в котором заявили о ее расследовании против главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом она написала в своем канале.

Собчак показала скрины из канала-подделки, авторы которого рекламируют новый канал, где «Ксения Собчак и ее команда будут вести расследование против директора «Ростеха» Чемезова».

«Умоляю, я никогда не писала и не пишу в "Тушите свет", ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», - написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).

Роман Павлюченко объявил об окончании карьеры

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко завершил карьеру футболиста. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.