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9 минут назад

В Кремле прокомментировали новости о «послании» Путина Зеленскому

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому послания через президента Гвинеи-Бисау. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле прокомментировали новости о «послании» Путина Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 октября глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало провел переговоры с Путиным, а затем встретился с Зеленским на Украине.

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина

На совместной пресс-конференции с Зеленским Эмбало заявил, что Путин попросил его передать украинскому президенту послание. По словам Эмбало, послание заключается в том, что российско-украинские переговоры необходимы.

«Какого-то специфического послания нет, и об этом речи не шло», - так прокомментировал Песков слова Эмбало.

По его словам, президент Гвинеи-Бисау сам предложил «донести эту позицию Путина до украинской стороны».

Песков объяснил, что Путин рассказал Эмбало, как в марте проходили переговоры России и Украины.

«Он рассказал, что фактически был готов текст соглашения, сложный баланс был достигнут, и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров», - отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему готова отстаивать свои интересы за столом переговоров.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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