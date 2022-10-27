В МИД РФ предупредили США о возможных целях для поражения

Американские коммерческие спутники могут стать законными целями для поражения в случае их использования в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

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«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», – цитирует дипломата ТАСС.

Воронцов назвал такую инфраструктуру квазигражданской, указав, что она может оказаться законной целью для ответных действий, отмечает РЕН ТВ.