Украинцы напали на семью россиян во Франции

Во французском городе Довиль компания украинцев напала на семью россиян, оправдав свою агрессию национальностью. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Анастасии, проживающей во Франции 13 лет, инцидент произошел на рыбном рынке. Там ее семью заметила компания украинцев из восьми человек, которые сначала настойчиво спрашивали у туристов, откуда они приехали, а потом включили громкую музыку и начали подпевать.

Просьбы вести себя тише спровоцировали агрессивное поведение, а когда отец россиянки потребовал уважительного обращения с дочерью — произошел конфликт.

«Этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что вызовем полицию. И я действительно ее вызвала», — рассказала Анастасия.

По ее словам, нападавшему удалось избежать проблем с полицией. Украинца не стали задерживать, так как у пострадавшего не было крови и перелома носа. Она также добавила, что женщины из компании достали украинские паспорта и начали кричать: «Мы украинцы, а они — русские агрессоры!». Также компания потребовала у полицейских посадить семью россиян в тюрьму за их национальность.

На агрессивных украинцев подано заявления в правоохранительные органы по поводу угроз по национальному признаку и физической агрессии. Пострадавший получил справку о потере дееспособности на шесть дней.

Между тем, российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием принять меры и наказать граждан Украины, напавших на россиян в Довиле.