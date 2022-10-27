Украинцы напали на семью россиян во Франции

Во французском городе Довиль компания украинцев напала на семью россиян, оправдав свою агрессию национальностью. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Анастасии, проживающей во Франции 13 лет, инцидент произошел на рыбном рынке. Там ее семью заметила компания украинцев из восьми человек, которые сначала настойчиво спрашивали у туристов, откуда они приехали, а потом включили громкую музыку и начали подпевать.
Просьбы вести себя тише спровоцировали агрессивное поведение, а когда отец россиянки потребовал уважительного обращения с дочерью — произошел конфликт.
«Этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что вызовем полицию. И я действительно ее вызвала», — рассказала Анастасия.
По ее словам, нападавшему удалось избежать проблем с полицией. Украинца не стали задерживать, так как у пострадавшего не было крови и перелома носа. Она также добавила, что женщины из компании достали украинские паспорта и начали кричать: «Мы украинцы, а они — русские агрессоры!». Также компания потребовала у полицейских посадить семью россиян в тюрьму за их национальность.
На агрессивных украинцев подано заявления в правоохранительные органы по поводу угроз по национальному признаку и физической агрессии. Пострадавший получил справку о потере дееспособности на шесть дней.
Между тем, российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием принять меры и наказать граждан Украины, напавших на россиян в Довиле.
Напомним, это уже не первый случай агрессивного поведения граждан Украины к русским за границей. Ранее в Ларнаке украинка напала с ножом на россиянку, которая с группой соотечественников отмечала День российского флага около церкви.