Обстановка на Херсонском направлении изменяется в неприятную для Вооруженных сил Украины сторону. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», - сообщил он.

Арестович посетовал, что такую военную силу «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также поручил создать в этих регионах территориальную оборону. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ и разрушения Каховской ГЭС.