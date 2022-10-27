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12 минут назад

Арестович заявил о «неприятном» изменении обстановки под Херсоном

Алиса Селезнёва

Обстановка на Херсонском направлении изменяется в неприятную для Вооруженных сил Украины сторону. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», - сообщил он.

Арестович посетовал, что такую военную силу «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также поручил создать в этих регионах территориальную оборону. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ и разрушения Каховской ГЭС.

Арестович: "Украина немного расслабилась"

26 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска не уйдут из Херсонской области, никто сдавать эту территорию не будет. Он также подчеркнул, что все попытки наступления ВСУ отбиваются.

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