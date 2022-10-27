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19 минут назад

На российской военной базе произошла стрельба

Lenta.ruиещё 1

В Ярославле на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются мобилизованные из региона, между офицером и солдатом произошел конфликт, переросший в драку и стрельбу. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает издание 76.ru со ссылкой на очевидцев.

На российской военной базе произошла стрельба
Фото: ТАССТАСС

Драка и стрельба, по словам источников издания, произошли 23 октября. Мобилизованные требовали открыть КПП для свидания с родными. Однако к женам и мамам россиян не выпустили. Произошла словесная перепалка и потасовка, в ходе которой офицер получил два удара от солдата.

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После отбоя история продолжилась. Командир застал мобилизованных на улице и запретил курить в ночное время, началась еще одна перепалка. Солдат схватил офицера за грудки, за что в ответ получил удар. Командир повалил рядового на землю и выстрелил два раза — в воздух и рядом с ухом.

Как сообщает очевидец, мобилизованного госпитализировали со сломанными челюстью и носом, травмой головы и выбитыми тремя зубами. Происшествием занимается уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Он посетил военную базу, где ему подтвердили инцидент.

Армия,Сергей Бабуркин,ЕС,
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