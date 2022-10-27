На российской военной базе произошла стрельба

В Ярославле на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются мобилизованные из региона, между офицером и солдатом произошел конфликт, переросший в драку и стрельбу. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает издание 76.ru со ссылкой на очевидцев.

Фото: ТАСС ТАСС

Драка и стрельба, по словам источников издания, произошли 23 октября. Мобилизованные требовали открыть КПП для свидания с родными. Однако к женам и мамам россиян не выпустили. Произошла словесная перепалка и потасовка, в ходе которой офицер получил два удара от солдата.

После отбоя история продолжилась. Командир застал мобилизованных на улице и запретил курить в ночное время, началась еще одна перепалка. Солдат схватил офицера за грудки, за что в ответ получил удар. Командир повалил рядового на землю и выстрелил два раза — в воздух и рядом с ухом.