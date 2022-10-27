Диверсия на "Северных потоках" - дело рук спецслужб США, считает отставной полковник американской армии Ричард Блэк.
"Моя догадка - это сделали США", - приводит его слова РИА Новости.
По его мнению, такая операция по плечу только нескольким странам НАТО, но лишь США имеют и возможности, и средства, и мотив.
Он также напомнил, что президент Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить "Северный поток 2", отметив, что обеспокоен внешней политикой своей страны.
В конце сентября в результате диверсии оказались повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря, по которым в Европу поступает российское топливо. Ведущие расследование страны не допускают к нему Москву, но ряд политиков и экспертов ранее предполагали, что за ЧП на трубопроводах стоит Вашингтон.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело рук англосаков. Накануне он сказал, что некоторые страны пытаются любой ценой сохранить свою "шатающуюся гегемонию", не гнушаясь прямыми диверсиями, и назвал атаки на "Северные потоки" уничтожением общеевропейской энергетической сети.