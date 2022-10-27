В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
18 минут назад

Американский офицер обвинил США в подрыве "Северных потоков"

Российская Газета

Диверсия на "Северных потоках" - дело рук спецслужб США, считает отставной полковник американской армии Ричард Блэк.

"Моя догадка - это сделали США", - приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, такая операция по плечу только нескольким странам НАТО, но лишь США имеют и возможности, и средства, и мотив.

Он также напомнил, что президент Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить "Северный поток 2", отметив, что обеспокоен внешней политикой своей страны.

В ФРГ отказались принимать газ по «Северному потоку – 2»

В конце сентября в результате диверсии оказались повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря, по которым в Европу поступает российское топливо. Ведущие расследование страны не допускают к нему Москву, но ряд политиков и экспертов ранее предполагали, что за ЧП на трубопроводах стоит Вашингтон.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело рук англосаков. Накануне он сказал, что некоторые страны пытаются любой ценой сохранить свою "шатающуюся гегемонию", не гнушаясь прямыми диверсиями, и назвал атаки на "Северные потоки" уничтожением общеевропейской энергетической сети.

В мире,Видео,Ричард Блэк,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители