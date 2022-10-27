Диверсия на "Северных потоках" - дело рук спецслужб США, считает отставной полковник американской армии Ричард Блэк.

"Моя догадка - это сделали США", - приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, такая операция по плечу только нескольким странам НАТО, но лишь США имеют и возможности, и средства, и мотив.

Он также напомнил, что президент Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить "Северный поток 2", отметив, что обеспокоен внешней политикой своей страны.

В конце сентября в результате диверсии оказались повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря, по которым в Европу поступает российское топливо. Ведущие расследование страны не допускают к нему Москву, но ряд политиков и экспертов ранее предполагали, что за ЧП на трубопроводах стоит Вашингтон.