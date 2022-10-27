«Умоляю»: Собчак сделала заявление из-за границы

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу «Тушите свет» и его двойнику-подделке, в котором заявили о ее расследовании против главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом она написала в своем канале.
Собчак показала скрины из канала-подделки, авторы которого рекламируют новый канал, где «Ксения Собчак и ее команда будут вести расследование против директора «Ростеха» Чемезова».
«Умоляю, я никогда не писала и не пишу в "Тушите свет", ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», - написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).
26 октября стало известно, что в подмосковном доме Собчак прошли обыски. СМИ писали, что обыски связаны с делом о вымогательстве, которое возбудили против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что журналистка стала подозреваемой по тому же делу. Сообщалось, что речь идет о посте в канале «Тушите свет», за удаление которого у представителей Чемезова якобы требовали деньги.
СМИ писали, что Собчак планировали задержать в аэропорту Внуково-3, но она уехала в Литву через Белоруссию.
Собчак назвала уголовное дело «очередным давлением на журналистику в стране».