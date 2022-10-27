«Умоляю»: Собчак сделала заявление из-за границы

«Умоляю, я никогда не писала и не пишу в "Тушите свет", ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», - написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).