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Reuters: авария на "Северных потоках" меняет характер конфликта на Украине

Nord Stream 2/Axel Schmidt

Диверсия на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" кардинально меняет характер конфликта на Украине. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Евросоюза.

По его словам, атаки на трубопровод фундаментально меняют природу конфликта так же, как и частичная мобилизация в России.

Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших в понедельник "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Черногория может стать «троянским конем» Путина в НАТО

Политический кризис в Черногории продолжает обостряться и может привести к формированию в балканской стране нового правительства, которое «поставит на паузу путь к членству в ЕС» и станет «троянским конём внутри НАТО», пишет украинская газета «Европейская правда».

«С новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в ЕС, а также станет «троянским конём» внутри НАТО», — считает обозреватель Юрий Панченко.

В парламенте страны в настоящее время большинство принадлежит оппозиционным президенту Мило Джукановичу политическим силам, которые представляют сербское меньшинство и выступает за импичмент главе государства.

Кремль назвал дату подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей состоится в 15:00 мск 30 сентября. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. 28 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин отправились в Москву. Пасечник сообщал, что уже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России.

Специалистам выдадут удостоверения об отсрочке от мобилизации

Российские специалисты, которым полагается отсрочка от частичной мобилизации, получат соответствующие удостоверения. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», - подчеркивается в сообщении.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября.

Алла Пугачева покинула Россию

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева уехала из России в Израиль вместе с детьми. Артистка купила билет в один конец, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника издания, артистка вместе с детьми вылетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Обратного билета у нее не было.

Издание опубликовало кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express привозит Аллу Пугачеву в аэропорт, а затем покидает его. На этой же машине певицы отвозила детей в школу 1 сентября.

Раскрыты новые подробности убийства экс-главы ДНР Захарченко

Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко стали известны благодаря перехваченному разговору сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Киященко с агентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

По словам украинского силовика, за убийство Захарченко исполнителю заплатили 5 млн рублей.

«Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — рассказал Киященко на перехваченной записи.

Николай Валуев получил повестку

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает газета «Известия».

«У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было, но на следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат», — заявил он.

Валуев отметил, что его коллеги встали на воинский учет в Госдуме, где смогли получить повестки.

Названа причина смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II умерла по естественным причинам. Об этом говорится в официальном свидетельстве, опубликованном управлением документов Шотландии, передает «РИА Новости».

Там отмечается, что Елизавета II скончалась в 15:10 по местному времени. Причиной смерти стал «преклонный возраст».

«Никто не хочет участвовать там, где есть россияне». Новый скандал в лыжах

Традиционное осеннее заседание всех комитетов международной федерации лыжных видов спорта началось с крупного скандала. Делегаты от Норвегии, прилетевшие в Цюрих, уже улетают обратно. В чём причина? В допуске к заседаниям представителей России, в частности, президента ФЛГР Елены Вяльбе.

Да ясно уже, что никакого международного сезона для российских спортсменов не будет, но они всё никак не успокоятся.

Представители Норвегии бойкотируют заседания всех комитетов.