Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает газета «Известия».
«У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было, но на следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат», — заявил он.
Валуев отметил, что его коллеги встали на воинский учет в Госдуме, где смогли получить повестки.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.
Ранее повестки в военкомат получили лыжник сборной России Антон Тимашов и руководитель команды Роман Борисов. Федерация лыжных гонок России уже запросила для спортсменов отсрочку.