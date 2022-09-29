В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

«Европейская правда»: Черногория в результате кризиса может стать троянским конём в НАТО

RT на русскомиещё 1

Политический кризис в Черногории продолжает обостряться и может привести к формированию в балканской стране нового правительства, которое «поставит на паузу путь к членству в ЕС» и станет «троянским конём внутри НАТО», пишет украинская газета «Европейская правда».

Черногория может стать "троянским конем" Путина в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в ЕС, а также станет «троянским конём» внутри НАТО», — считает обозреватель Юрий Панченко.

В парламенте страны в настоящее время большинство принадлежит оппозиционным президенту Мило Джукановичу политическим силам, которые представляют сербское меньшинство и выступает за импичмент главе государства.

При этом Джуканович как сторонник евроинтеграции стремится распустить законодательный орган.

«Ситуацию усугубляет тот факт, что Конституционный суд, который должен становиться арбитром в подобных кризисах, в стране не работает», — говорится в статье.

В начале сентября представители прозападных партий Черногории встретились с послами США, Британии и стран ЕС.

По мнению председателя партии «Свободная Черногория» Владислава Дайковича, Джуканович «проиграл выборы по воле народа страны и сейчас бегает по западным посольствам и умоляет о помощи».

В мире,Юрий Панченко,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители