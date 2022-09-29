Черногория может стать "троянским конем" Путина в НАТО

Политический кризис в Черногории продолжает обостряться и может привести к формированию в балканской стране нового правительства, которое «поставит на паузу путь к членству в ЕС» и станет «троянским конём внутри НАТО», пишет украинская газета «Европейская правда».

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«С новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в ЕС, а также станет «троянским конём» внутри НАТО», — считает обозреватель Юрий Панченко.

В парламенте страны в настоящее время большинство принадлежит оппозиционным президенту Мило Джукановичу политическим силам, которые представляют сербское меньшинство и выступает за импичмент главе государства.

При этом Джуканович как сторонник евроинтеграции стремится распустить законодательный орган.

«Ситуацию усугубляет тот факт, что Конституционный суд, который должен становиться арбитром в подобных кризисах, в стране не работает», — говорится в статье.

В начале сентября представители прозападных партий Черногории встретились с послами США, Британии и стран ЕС.