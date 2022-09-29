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7 минут назад

В Кремле назвали дату подписания договоров о вступлении новых территорий

Алиса Селезнёва

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей состоится в 15:00 мск 30 сентября. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. 28 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин отправились в Москву. Пасечник сообщал, что уже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России.

Депутатов пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным

По словам пресс-секретаря российского лидера, 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

«Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать (…) Это другой формат, послание президента состоится позже, будем своевременно об этом информировать», - пояснил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что договоры о вхождении территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения этого вопроса Совфедом. При этом на церемонии в Кремле в состав России будут приняты все территории, где состоялись референдумы.

«Все четыре, все территории, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», - заверил Дмитрий Песков.

Ранее в Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередного заседания для принятиях новых регионов в состав страны. По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, этот вопрос может быть рассмотрен на плановом заседании 4 октября.

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