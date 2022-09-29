В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
24 минуты назад

Специалистам выдадут удостоверения об отсрочке от мобилизации

Мария Иванова

Российские специалисты, которым полагается отсрочка от частичной мобилизации, получат соответствующие удостоверения. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».

Специалистам выдадут удостоверения об отсрочке от мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», - подчеркивается в сообщении.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября.

Отсрочку от мобилизации предоставили студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые.

Также отсрочка распространяется на некоторых сотрудников IT-компаний, СМИ, сотовых операторов, работников оборонного сектора, людей, временно негодных к службе по состоянию здоровья, занятых уходом за близкими родственниками и родителей четырех и более детей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители