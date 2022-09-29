Специалистам выдадут удостоверения об отсрочке от мобилизации

Российские специалисты, которым полагается отсрочка от частичной мобилизации, получат соответствующие удостоверения. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».
«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», - подчеркивается в сообщении.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября.
Отсрочку от мобилизации предоставили студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые.
Также отсрочка распространяется на некоторых сотрудников IT-компаний, СМИ, сотовых операторов, работников оборонного сектора, людей, временно негодных к службе по состоянию здоровья, занятых уходом за близкими родственниками и родителей четырех и более детей.