Специалистам выдадут удостоверения об отсрочке от мобилизации

Российские специалисты, которым полагается отсрочка от частичной мобилизации, получат соответствующие удостоверения. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».

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«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», - подчеркивается в сообщении.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября.

Отсрочку от мобилизации предоставили студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые.