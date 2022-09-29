Королева Великобритании Елизавета II умерла по естественным причинам. Об этом говорится в официальном свидетельстве, опубликованном управлением документов Шотландии, передает «РИА Новости».
Там отмечается, что Елизавета II скончалась в 15:10 по местному времени. Причиной смерти стал «преклонный возраст».
Напомним, что королева Великобритании скончалась 8 сентября. Ей было 96 лет. Елизавету II похоронили 19 сентября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз. Он взял себе имя Карл III.