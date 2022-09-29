Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева уехала из России в Израиль вместе с детьми. Артистка купила билет в один конец, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника издания, артистка вместе с детьми вылетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Обратного билета у нее не было.

Издание опубликовало кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express привозит Аллу Пугачеву в аэропорт, а затем покидает его. На этой же машине певицы отвозила детей в школу 1 сентября.

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и двумя детьми уехала из России. Звездная семья сначала жила в Израиле, однако позднее перебралась в Юрмалу. Еще весной певица сообщила, что планирует вернуться в Москву к началу учебного года, так как детям нужно идти в школу. В конце лета Пугачева действительно приехала в Россию, тогда как ее супруг остался за границей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Алла Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений после начала российской спецоперации на Украине, в отличие от своего мужа, юмориста Максима Галкина, и глава государства к ней «нормально относится».