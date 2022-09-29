Раскрыты новые подробности убийства экс-главы ДНР Захарченко

Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко стали известны благодаря перехваченному разговору сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Киященко с агентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.
По словам украинского силовика, за убийство Захарченко исполнителю заплатили 5 млн рублей.
«Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — рассказал Киященко на перехваченной записи.
Как отметил собеседник агентства, подробности прозвучали, когда Киященко обсуждал с агентом СБУ подготовку очередного теракта, который удалось предотвратить. Как установили в ЛНР, СБУ собирались отравить высокопоставленного чиновника накануне референдума о вхождении в состав России.
Напомним, что Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Новый глава республики Денис Пушилин в 2019 году заявлял, что следствию удалось установить организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди которых есть высокопоставленные граждане Украины.