Пока вы не уснули: Путин о результате спецоперации и очередь за Bayraktar

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы не потеряли ничего»: Путин сделал заявление об Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, стремящаяся закончить украинский кризис, ничего не потеряет, а лишь укрепит свой суверенитет. Трансляцию пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), на которой выступил Путин, опубликовало РИА Новости.

«Уверен - ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать что, главное приобретение - укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит», - сказал Путин.

Вучич: Сербия стоит в очереди за «Байрактарами»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград стоит в очереди на поставки турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает РИА Новости.

7 сентября Вучич и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Белграде.

По словам Вучича, Сербия рассчитывает получить первые Bayraktar уже в 2023 году.

«Запад проиграл»: В Великобритании шокированы доходом России

С начала украинского кризиса Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро - гораздо больше, чем в предыдущие годы - причем из ЕС поступило больше половины этих денег, пишет Daily Mail. Многие читатели газеты решили, что санкции не сработали.

В финском Центре исследований энергии и чистого воздуха (CREA) заявили, что такие результаты Россия смогла получить, несмотря на падение своего экспорта на 18 процентов. Центр призвал к более эффективным санкциям против Москвы для борьбы с ростом цен на нефть, газ и уголь.

«Похоже, санкции лишь толкают цены вверх… Молодцы, тупые политики…» - написала в комментариях к статье читательница Norma Bennett.

Три страны ЕС ограничили въезд россиянам

Страны Балтии, в частности Литва, Латвия и Эстония, достигли соглашения о значительном ограничении на въезд на их территорию россиянам, имеющим шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет РИА Новости.

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», - сказал министр.

Генсек НАТО: боевые действия на Украине входят в критическую фазу

Грядущая зима усложнит ситуацию на Украине, а боевые действия в стране входят в критическую фазу. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The FInancial Times.

«Война на Украине (спецоперация РФ на Украине. — «Газета.Ru») входит в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело — тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу; тяжело тем из нас, кто их поддерживает», — написал генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, «единство и солидарность» западных стран подвергнется серьезному испытанию, поскольку жители и бизнес в скором времени ощутят на себе резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни.

Билл Клинтон случайно оставил дочь в Кремле

Бывшая кандидатка на пост президента США Хиллари Клинтон в интервью журналисту Джимми Фэллону рассказала, как однажды вместе с супругом Биллом Клинтоном случайно оставила свою дочь в Кремле. Интервью доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Фэллон попросил Клинтон рассказать о самых сумасшедших случаях в ее семейных поездках. Демократка вспомнила поездку с семьей в Москву и понадеялась, что ее дочь Челси забыла о ней, так как «это был достаточно травматичный опыт».

"Не ваше собачье дело!": Соловьев о ссадинах на лице

Телеведущий Владимир Соловьев отказался комментировать причину ссадин на лице, с которыми он недавно появился в эфире шоу «Соловьев Live». Об этом пишет портал URA.ru.

Телеведущий появился в прямом эфире с ссадинами и синяками, которые не смогли замаскировать даже гримеры. Синяк под левым глазом им удалось скрыть, а ссадины на переносице и над бровью спрятать не получилось. Соловьев отказался рассказывать, что с ним произошло, и грубо ответил журналисту URA.ru.

«Не ваше собачье дело! Скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры. Там все в порядке», - заявил ведущий.

Труп с огнестрельным ранением нашли в «Мерседесе» в центре Москвы

Труп с огнестрельным ранением нашли в автомобиле Mercedes-Benz в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Baza, машина стояла на набережной Тараса Шевченко.

На месте работают сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета, которые выясняют обстоятельства происшествия. По информации Telegram-канала Mash, правоохранители уже задержали 46-летнего подозреваемого, у которого изъяли пистолет. Сейчас его якобы доставили в подразделение СК для допроса. Предположительно, причиной убийства стали разборки из-за бизнеса.

Сборная России возвращается к международным матчам

Чемпионат.com

Сборная России наконец-то возвращается к играм. Последний официальный матч команды Валерия Карпина прошёл 14 ноября. Дальше был мартовский сбор, где футболисты тренировались и обсуждали отказ Польши и остальных играть в стыковых матчах ЧМ-2018. Потом – пауза.